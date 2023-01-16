В Бердянске ликвидировали коллаборанта Кичигина: что известно

Во временно захваченном российскими войсками Бердянске в Запорожской области ликвидировали "главу администрации района" Алексея Кичигина. Точной даты его гибели нет, известно, что коллаборанта подорвали в собственном автомобиле 13 января, но тогда точно не сообщалось выжил он или нет.

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Уже в понедельник, 16 января, Виктория Галицына, законная глава Бердянской городской военной администрации, в комментарии изданию "Суспільне" сообщила о гибели предателя. Когда именно Кичигин умер она не уточнила.

Как известно, 13 января в Бердянске прогремели мощные взрывы. Дым поднимался в районе военного городка или аэропорта. Там начался пожар. Российские пропагандисты тогда сообщали, что была взорвана машина Кичигина, но он якобы не пострадал.

Вечером 16 января в оккупированном городе снова раздались взрывы. По данным Галицыной, по меньшей мере три взрыва было слышно около 19:00.

Она отметила, что ПВО российских оккупантов "пыталось работать, но ничего не вышло".

Отметим, в начале осени 2022 года в Бердянске ликвидировали "коменданта" города Артема Бардина. Ставленника оккупантов также подорвали в собственном автомобиле. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии, а в больнице скончался.

После уничтожения Бардина Кичигин фактически управлял временно захваченным Россией городом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские партизаны во временно оккупированных Мелитополе и Бердянске устроили очередную смелую акцию, чтобы показать захватчикам, что им никогда не будет места на украинской земле. В городах появились листовки и желтые ленты как символы сопротивления захватчикам.

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