В больнице скончался 10-й пострадавший в результате вражеского удара по автобусу в Марганце

Количество жертв российской атаки по автобусу в городе Марганец Днепропетровской области выросло до 10 человек. В больнице от полученных ранений скончался еще один мужчина.

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Обстрел произошел еще утром 23 апреля. Количество граждан, убитых Россией в результате этого дронового удара, обновилось утром 11 мая. Это подтвердили в Днепропетровской областной государственной (военной) администрации.

Известно, что умер 59-летний мужчина, который с ранениями находился в больнице. Врачи пытались спасти его жизнь, но не смогли, сообщил руководитель ОГА (ОВА) Сергей Лысак.

"Всего атака оборвала жизнь 10 человек. Соболезнования семьям, потерявшим близких из-за российского террора", – написал он.

Напомним, что войска страны-агрессора направили дрон-камикадзе на автобус Марганецкого горно-обогатительного комбината, в котором горожане ехали на работу. Раньше было известно о девяти погибших (в основном это были женщины). Еще 54 местных жителя получили ранения.

Кадры с места обстрела 23 апреля 2025 года:

Как писал OBOZ.UA, недавно в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины отреагировали на угрозы российских пропагандистов баллистического удара "Орешником" по Киеву. В ЦПД считают, что Россия может прибегнуть к таким действиям, но наше государство будет знать о пуске ракеты заранее.

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