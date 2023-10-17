В большей части Украины воздушная тревога: есть угроза применения баллистических ракет

В Украине 17 октября звучала масштабная воздушная тревога. Она быстро распространилась и по состоянию на 16:20 охватила юг, север, восток страны и часть центральных областей.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины объяснили, что сирены включили в связи с угрозой российских обстрелов ракетами с баллистической траекторией. Об этом пресс-служба написала в Telegram-канале в 16:14.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", – призвали граждан военные.

На 16:25 на карте тревог красными были все области, кроме западных, а также Полтавской и Днепропетровской.

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Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 17 октября оккупационная армия снова запускала по Украине БПЛА и ракеты. Защитники нашего неба уничтожили все шесть дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Противник также нанес удары по нашей территории модифицированными комплексами С-300. Эти ракеты перехватить не удается.

– Минувшей ночью, 16 октября, ВС РФ запустили по Украине шесть ракет и 12 дронов-камикадзе. Защитники неба сбили 11 вражеских беспилотников и две Х-59.

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