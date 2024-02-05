В борьбе с ракетой хуситов корабль ВМС США впервые задействовал 'последнюю линию обороны': что произошло

Военный корабль США в Красном море на этой неделе едва смог избежать удара ракеты йеменских хуситов. Судно применило "последнюю линию обороны" – передовую систему ВМС, которую использовали впервые.

Видео дня

Об этом говорится в статье американского издания CNN. Систему вооружения ближнего боя "Фаланга" (Phalanx Close-In Weapon System, CWIS) применил эсминец USS Gravely вечером 30 января против крылатой ракеты.

По словам официальных лиц США, ракета подлетела к кораблю на расстояние до 1 мили (около 1,6 км) – то есть за несколько секунд до столкновения.

Автоматизированная система Phalanx – это скорострельное оружие с компьютерным управлением и радиолокационной наводкой, способное поражать противокорабельные ракеты и другие угрозы на суше и на море, сообщил производитель Raytheon на своей веб-странице.

Она оснащена пушками Гатлинга, которые могут производить до 4500 20-мм выстрелов в минуту, поражая снаряды или другие цели на очень близком расстоянии.

По словам аналитиков, американские военные корабли отразили десятки предыдущих ракетных атак хуситов, используя более дальнобойные средства обороны, вероятно, ракеты Standard SM-2, Standard SM-6 и Evolved Sea Sparrow. Эти оборонительные ракеты поражают цели на расстоянии около 12 км и более.

Однако во вторник вечером этого не произошло по неизвестным причинам. Директор проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований Том Карако заявил, что эта ситуация "вызывает беспокойство", поскольку ракета хуситов подлетела слишком близко к эсминцу.

Аналитик Карл Шустер, бывший капитан ВМС США, отметил, что ракета была примерно в четырех секундах от попадания и была уничтожена 2-3 секундной очередью скорострельного огня системы "Фаланга". По его словам, уничтожение дозвуковой крылатой ракеты, подобной той, с которой столкнулся корабль Gravely, на подлете, на расстоянии 1 мили, не обязательно предотвращает попадание обломков.

"В зависимости от детонации боеголовки, размера отломков, угла полета ракеты и высоты в момент уничтожения ракеты, около 2% обломков могут достичь корабля", – сообщил он.

До 70% обломков от летящих на высшей скорости ракет, таких как сверхзвуковые крылатые или баллистические ракеты, скорее всего, попадают в военный корабль после того, как будут сбиты "Фалангой"

"Фаланга" имеет ограниченный диапазон высот, поэтому она, возможно, не сможет поразить летящие над военным кораблем баллистические ракеты, добавил Шустер. Но даже с учетом этих оговорок Фаланга является важным вооружением для ВМС США.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 февраля США и Великобритания нанесли новый удар по позициям хуситов в Йемене. Поражения получили 36 целей, в частности шесть ракетных установок, готовые к запуску противокорабельных крылатых ракет по кораблям в Красном море.

Лидер хуситов Абдул Малик аль-Хуси ранее пригрозил "масштабным" ответом в случае нападения США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!