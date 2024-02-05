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В борьбе с ракетой хуситов корабль ВМС США впервые задействовал "последнюю линию обороны": что произошло

Анна Паскевич
War
2 минуты
8,1 т.
В борьбе с ракетой хуситов корабль ВМС США впервые задействовал 'последнюю линию обороны': что произошло

Военный корабль США в Красном море на этой неделе едва смог избежать удара ракеты йеменских хуситов. Судно применило "последнюю линию обороны" – передовую систему ВМС, которую использовали впервые.

Видео дня

Об этом говорится в статье американского издания CNN. Систему вооружения ближнего боя "Фаланга" (Phalanx Close-In Weapon System, CWIS) применил эсминец USS Gravely вечером 30 января против крылатой ракеты.

По словам официальных лиц США, ракета подлетела к кораблю на расстояние до 1 мили (около 1,6 км) – то есть за несколько секунд до столкновения.

В борьбе с ракетой хуситов корабль ВМС США впервые задействовал "последнюю линию обороны": что произошло

Автоматизированная система Phalanx – это скорострельное оружие с компьютерным управлением и радиолокационной наводкой, способное поражать противокорабельные ракеты и другие угрозы на суше и на море, сообщил производитель Raytheon на своей веб-странице.

Она оснащена пушками Гатлинга, которые могут производить до 4500 20-мм выстрелов в минуту, поражая снаряды или другие цели на очень близком расстоянии.

По словам аналитиков, американские военные корабли отразили десятки предыдущих ракетных атак хуситов, используя более дальнобойные средства обороны, вероятно, ракеты Standard SM-2, Standard SM-6 и Evolved Sea Sparrow. Эти оборонительные ракеты поражают цели на расстоянии около 12 км и более.

Однако во вторник вечером этого не произошло по неизвестным причинам. Директор проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований Том Карако заявил, что эта ситуация "вызывает беспокойство", поскольку ракета хуситов подлетела слишком близко к эсминцу.

В борьбе с ракетой хуситов корабль ВМС США впервые задействовал "последнюю линию обороны": что произошло

Аналитик Карл Шустер, бывший капитан ВМС США, отметил, что ракета была примерно в четырех секундах от попадания и была уничтожена 2-3 секундной очередью скорострельного огня системы "Фаланга". По его словам, уничтожение дозвуковой крылатой ракеты, подобной той, с которой столкнулся корабль Gravely, на подлете, на расстоянии 1 мили, не обязательно предотвращает попадание обломков.

"В зависимости от детонации боеголовки, размера отломков, угла полета ракеты и высоты в момент уничтожения ракеты, около 2% обломков могут достичь корабля", – сообщил он.

До 70% обломков от летящих на высшей скорости ракет, таких как сверхзвуковые крылатые или баллистические ракеты, скорее всего, попадают в военный корабль после того, как будут сбиты "Фалангой"

Красное море на карте

"Фаланга" имеет ограниченный диапазон высот, поэтому она, возможно, не сможет поразить летящие над военным кораблем баллистические ракеты, добавил Шустер. Но даже с учетом этих оговорок Фаланга является важным вооружением для ВМС США.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 февраля США и Великобритания нанесли новый удар по позициям хуситов в Йемене. Поражения получили 36 целей, в частности шесть ракетных установок, готовые к запуску противокорабельных крылатых ракет по кораблям в Красном море.

Лидер хуситов Абдул Малик аль-Хуси ранее пригрозил "масштабным" ответом в случае нападения США.

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