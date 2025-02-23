В боях на фронте погиб 37-летний воин из Винницкой области. Фото

В боях на одном из восточных направлений фронта погиб воин Сергей Войцеховский из Винницкой области. Он служил наводчиком в рядах 10-го отдельного мотопехотного батальона.

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Защитнику навеки осталось 37 лет. О потере известил Барский городской совет, дату и место прощания с Героем землякам назовут дополнительно.

"Война… Сколько горя и боли она принесла нашей земле… Сколько судеб разрушила, сколько слез пролито матерями, женами, детьми… И вот снова черная весть… Оккупанты забрали у Украины еще одного отважного воина", – отметили в громаде.

Войцеховский Сергей Александрович, 1987 г. р., проживал в селе Терешки Жмеринского района.

Встав на защиту Украины, он присоединился к рядам 3-го мотопехотного отделения первого взвода второй роты 10-го ОМпБ, был наводчиком.

Воин до последнего дыхания оставался верен присяге и своему народу. Сергей Войцеховский героически погиб 19 февраля 2025 года, выполняя боевое задание погиб на передовой в Донецкой области.

"Каждый житель Барской громады склоняет голову перед отвагой, стойкостью и жертвенностью нашего Героя. Его имя навсегда будет вписано в историю нашей громады и всей страны. Мы будем помнить его подвиг, мужество и любовь к Родине. Вечная память и слава нашему Воину Света! Ты – в наших сердцах навсегда…" – подчеркнули в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 февраля в Виннице попрощались с защитником Аркадием Кушниром, погибшим 17 мая 2024 года во время выполнения боевого задания на Харьковщине. Герою было 48 лет, у него остались жена и четверо детей.

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