В боях на фронте погиб преподаватель медколледжа с Черниговщины. Фото

На фронте в Луганской области в боях с врагом погиб главный сержант ВСУ Игорь Гарбуз. В мирной жизни житель Новгород-Северска, что на Черниговщине, работал преподавателем местного медколледжа.

О потере известила Новгород-Северская городская территориальная громада. На днях с Героем простились в его родном городе.

Известно, что до полномасштабного российского вторжения мужчина преподавал в коммунальном заведении "Новгород-Северский профессиональный медицинский колледж" Черниговского облсовета.

"Всегда жизнерадостный и веселый, активный и готовый помочь каждому. Таким он навсегда останется в памяти коллег: настоящим патриотом и добрым светлым человеком… Пусть душа погибшего обретет вечный покой", – подчеркнули в учебном заведении.

Игоря Гарбуза мобилизовали в ВСУ в сентябре 2022 года. У него было звание главного сержанта. Погиб воин 3 июня вблизи поселка Белогоровка Северодонецкого района Луганской области.

В Новгороде-Северском 9 июня Героя провели в последнюю земную дорогу. Чин похорон за упокой души украинского бойца совершили в Спасо-Преображенском монастыре.

Прощались с защитником Украины на коленях, склонив головы в почете, со слезами на глазах, скорбью и болью от невосполнимой потери родные, близкие, друзья, представители власти, военнослужащие и жители громады.

"Вечная память Игорю Гарбузу и всем, кто положил жизнь за Украину! Светлая память об Игоре навсегда останется в наших сердцах. Почивай с миром, Герой! – отметили в РВА.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб 28-летний воин Богдан Новиков из Нежина Черниговской области. Молодой защитник принимал участие в обороне родного края, затем воевал под Северодонецком и на Купянском направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!