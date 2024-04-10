'Мечтал стать военным': на Черниговщине простились с защитником, погибшим в боях на Харьковщине. Фото

На Черниговщине прошло прощание с погибшим бойцом Вооруженных Сил Украины Богданом Новиком. Провести в последний путь Героя, отдавшего жизнь за нашу независимость, собрались родные, друзья и жители Нежина.

Об этом сообщил Нежинский городской совет. Богдан Новик родился 1 декабря 1995 в Нежине.

Он получил образование в местной общеобразовательной школе № 9 и учился в Киевском университете пищевой промышленности, однако его сердце всегда принадлежало военному делу.

В 2018 году он начал проходить срочную военную службу, а затем подписал контракт и с тех пор стал на защиту Украины. Должен был в планах после войны поступить в военное высшее учебное заведение, чтобы повысить свою квалификацию и стать пилотом.

После начала полномасштабного вторжения участвовал в обороне Черниговщины, воевал под Северодонецком (Луганская область), а также на Купянском направлении (Харьковская область).

Погиб украинский защитник 4 апреля 2024 в селе Синьковка Харьковской области во время выполнения боевого задания. Провели бойца в последний путь и похоронили в Нежине на Аллее Героев.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 апреля вблизи Нетайлово в Донецкой области погиб защитник с Киевщины Роман Колесниченко. Герою навеки осталось 47 лет.

В Сумской области погиб воин из Киева Сергей Третяк, который защищал Украину с начала вторжения и был награжден почетным знаком "Золотой крест" от главнокомандующего ВСУ.

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