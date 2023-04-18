В боях под Бахмутом погиб Назарий Пикулицкий, который встал на защиту Украины еще в 2014 году. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб ветеран АТО Назарий Пикулицкий. Львовянин защищал Украину в 2014-2015 годах, а после начала полномасштабной войны снова встал в ряды Сил обороны. Жизнь военного оборвалась под Бахмутом на Донетчине.

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О гибели защитника в Facebook написал его отец Игорь Пикульский. Мужчина сообщил, что воин погиб 12 апреля.

В начале войны с РФ Назарий воевал против оккупантов в составе 17-й отдельной танковой бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. За личное мужество был награжден медалью "Защитнику Отечества" и нагрудным знаком "Участник АТО".

После возвращения из АТО Пикулицкий работал в транспортной сфере, а после 24 февраля 2022 снова присоединился к войску. Второй раз он встал на защиту Родины в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Воина наградили почетным нагрудным знаком главнокомандующего ВСУ "Золотой крест".

Во Львовском городском совете сообщили, что прощание с Назарием Пикулицким состоится во вторник, 18 апреля. Чин похорон начнется в 12:00 в Гарнизонном храме свв. апп. Петра и Павла. После этого в 12:30 состоится городская церемония прощания на площади Рынок. Героя похоронят на Марсовом поле (Лычаковское военное кладбище).

Жителей Львова и гостей города призвали принять участие в похоронной процессии. Она будет двигаться по следующему маршруту: Гарнизонный храм свв. апп. Петра и Павла УГКЦ (ул. Театральная, 11) – пл. Кафедральная – пл. Рынок (городская церемония прощания) – ул. Русская – ул. Подвальная – ул. Владимира Винниченко – пл. Соборная – ул. Пекарская – ул. Шимзеров – ул. Мечникова – Лычаковское кладбище.

У Назария Пикулицкого остались жена, две дочери, родители и сестра.

Как сообщал OBOZREVATEL, война с российским агрессором унесла жизни воина ВСУ Бориса Тынко из Ривненской области. Защитник погиб 13 апреля на Донетчине.

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