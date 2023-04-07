В боях за Луганщину погиб украинский художник, скульптор и музыкант Антон Патрик Дербилов. Фото

В Боях за Луганщину погиб известный украинский художник Антон Дербилов псевдо "Патрик". Воина не стало в результате минометных обстрелов 6 апреля.

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Об этом сообщили на странице 5 Слобожанской бригады НГУ, где с февраля 2022 года служил Дербилов. Так, домой на щите вернулся еще один украинский воин и патриот.

Защитник погиб в бою за город Кременная Луганской области в результате минометных обстрелов. Герой получил ранения несовместимые с жизнью и скончался на поле боя с оружием в руках.

С первых дней войны Дербилов пытался попасть в ряды ВСУ, а уже 26 февраля он вступил в 5-ю Слобожанскую бригаду НГУ. Герой в составе своего подразделения участвовал в Харьковском контрнаступлении. До полномасштабной войны Дербилов был человеком творчества, который создавал скульптуры, играл на укулеле, танцевал фламенко.

Военное дело также удавалось ему не менее умело. При жизни солдат был отмечен медалями "За храбрость в бою", "Несокрушимым героям русско-украинской войны" и за "Доблестную службу". Антон Дербилов погиб в возрасте 43 лет, без отца осталось трое детей.

Герой мечтал, как после войны будет встречаться со своими собратьями, которые стали для него настоящими друзьями, и даже думал о возможности создания совместного бизнеса. Однако оккупанты оборвали жизнь и все мечты воина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с российскими оккупантами погиб воин из Грузии Арсен Кецбая. С начала апреля это уже четвертое известие о гибели бойцов из Грузии в Украине.