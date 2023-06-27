В боях за Украину погиб 20-летний защитник из Львовской области, который проходил обучение во Франции: он руководил САУ CAESAR. Фото

В бою с оккупантами погиб военнослужащий из Львовщины Иван Дрозд. Защитник проходил военные учения во Франции и был руководителем артиллерийской установки "Цезарь".

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Трагическое известие сообщили на Facebook-странице Стрыйского городского совета. 20-летний защитник героически погиб во время выполнения боевого задания в Запорожской области.

Андрей родился в пгт Дашава, где получил образование в местной школе. Позже он обучался на кулинарном факультете Львовского колледжа им. И. Боско. В 2020 году молодого человека призвали на срочную военную службу, а с октября 2021 года он принимал участие в Антитеррористической операции на востоке Украины.

Затем Андрей пошел защищать украинскую землю во время полномасштабного вторжения оккупантов. Защитник прошел обучение во Франции и стал руководителем артиллерийской установки под названием "Цезарь" (CAESAR).

Отец защитника Иван Дрозд также был участником АТО и полномасштабной войны, однако в прошлом году получил тяжелое ранение.

"Герою навсегда 20 лет. У него остались родители и сестра. Отец Иван Дрозд также участник АТО и современной войны, получивший в прошлом году тяжелое ранение.

Искренние соболезнования родным и низкий поклон родителям. Пусть Господь даст вам силы принять потерю и пережить боль... Ваш Сын Герой, отдавший свою жизнь за Украину! Вечная память", – выразили соболезнования в общине.

Теперь 20-летний герой навсегда присоединился к Небесным войскам защитников Украины.

Напомним, что в боях за Украину погиб воин батальона "Свобода". 28-летний Олесь "Флойд" Гусь стал в защиту родной земли с начала полномасштабного вторжения России. Собратья называют его воином феноменального мужества. Олесь был гранатометчиком, уничтожившим немало вражеской техники.

Также в боях за Украину погиб командир автомобильного отделения артбатареи из Ровенщины Дмитрий Бабко. 36-летний воин погиб во время выполнения боевого задания в Запорожье 24 июня.