В боях за Украину погиб афганец с позывным 'Джонни'. Фото

В боях за Украину отдал жизнь афганец персидского происхождения с позывным "Джонни". Он много лет назад переехал в Украину и получил гражданство.

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С начала российской агрессии в 2014 году "Джонни" помогал Вооруженным силам Украины как волонтер, а когда РФ начала полномасштабное вторжение – встал на защиту ставшей ему родной страны с оружием в руках. О потере сообщил пресс-офицер 112 бригады территориальной обороны города Киева Андрей Ковалев.

"Быть украинцем – это смелый политический выбор! Его позывной – "Джонни". Родился в Афганистане. По национальности он был афганцем персидского происхождения. По вероисповеданию – мусульманин. Рассказывал, что в свое время служил в афганском спецназе. Имел охранную фирму. Он свободно говорил на английском, фарси, пушту, русском, украинском и еще нескольких языках. Он переехал в Украину и стал гражданом Украины", – рассказал Ковалев.

Когда Россия развязала войну на Донбассе, "Джонни" с самого начала активно помогал ВСУ как волонтер. Когда же РФ вторглась уже полномасштабно, встал на защиту родины, которую выбрал осознанно, с оружием в руках.

"24 февраля 2022 года не колеблясь стал добровольцем в ряды 112 бригады Территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Здесь мы с ним и познакомились. Когда журналисты узнавали, что у нас в бригаде служит афганец – конечно хотели с ним пообщаться, особенно зарубежные медиа. Он покорял их своим свободным английским. Мне показалось, что Джонни был очень скромным, он пытался избегать активного внимания журналистов. Он был очень авторитетным среди афганской диаспоры – не раз видел, как к нему приезжали побратимы с огромным количеством подарков и угощений", – отметил Ковалев.

Сначала "Джонни" защищал Киевщину. Когда врага удалось отбросить от столицы, перевелся в другое подразделение – и отправился с ним туда, где бушевали самые ожесточенные бои.

"Джонни погиб в бою с российскими оккупантами за Независимость Украины. Джонни погиб за Украину! Вечная слава воину Джонни!" – написал Ковалев.

"Украинец по паспорту и по духу, афганец персидского происхождения по национальности боец Джонни, с которым в начале войны мы были в одной роте, погиб уже в своей новой бригаде, защищая свою родину (родину не по рождению – по сознательному выбору). Это и есть настоящий украинский национализм – не по национальности, не по партийному билету, не по разгромленному ночному клубу на Подоле, не по не такому прикиду или цветным волосам, не за левость или правость, не за Зеленского или Порошенко. За то, что ты на самом деле любишь, то, во что ты действительно веришь", – подчеркнул побратим павшего Героя Евгений Манженко.

Он добавил, что украинские защитники продолжат уничтожать врага и добиваться победы и во имя большого патриота Украины "Джонни", и во имя тысяч погибших украинцев всех национальностей, вероисповеданий и политических предпочтений.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб защитник из Черкасской области. Петр Дидура пал в бою как Герой. Он в одиночку до последнего патрона и последнего вздоха вел бой против вражеской диверсионной группы "вагнеровцев" в Луганской области, не дав врагу зайти в тыл.

От полученных в бою ранений воин скончался до прихода помощи.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб ривненский воин-блогер Виктор Суходольский ("Дидусик" ). На войну пошел добровольцем еще в сентябре 2014 года. Воевал в разведке. Впоследствии стал снайпером.

А когда вернулся домой, открыл свой YouTube-канал Didusik. TV, где в чат-рулетке общался о российской агрессии со случайными людьми из разных регионов России, разоблачая пропагандистские штампы Кремля.

После начала полномасштабного вторжения Суходольский снова вернулся на фронт. За три дня до гибели он получил медаль "За храбрость в бою".