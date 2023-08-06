В боях за Украину погиб экс-нардеп Сергей Слабенко

Украина в российской войне несет необратимые потери. В боях за нашу страну погиб экс-депутат Волынского облсовета Сергей Слабенко.

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Печальную новость сообщает ТРК "Аверс". Защитника не стало 4 августа (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Слабенко был нардепом Украины 4-го созыва. Он погиб во время боев на Запорожском направлении.

"На днях тело Героя вернут домой. Больше деталей о гибели Сергея Слабенко и дате захоронения сообщим дополнительно", – говорится в сообщении.

Отметим, ранее стало известно о гибели на фронте 30-летнего воина ВСУ Александра Гончара. Он был родом из села Заболотье Ровенской области. Герой погиб в Харьковской области.

А 28 июля в боях под Бахмутом пал смертью храбрых уроженец Ивано-Франковской области, инспектор Госпогранслужбы Назар Христан. Дома его ждали маленькая дочь, жена и пожилая мать.

Как сообщал OBOZREVATEL, война с оккупационными войсками России унесла жизни Александра Федоровича. Военный был родом из села Тиньки Черкасской области. Его не стало в Донецкой области.

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