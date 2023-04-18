В боях за Украину погиб экснардеп Олег Барна. Фото

В понедельник. 17 апреля в бою с российскими оккупантами погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна. Он погиб в канун своего 56-го дня рождения.

Видео дня

О смерти героя сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"Вчера во время боевых действий погиб Олег Барна. Так получилось, что у нас была возможность пообщаться на прошлой неделе", – говорится в сообщении

Свой последний пост на Facebook Олег Барна опубликовал 4 дня назад, в канун Пасхи. Его мысли были об Украине.

"Господи, даруй силу и воодушевление, помоги освободить нашу землю от российского изверга и от московского попа! Слава Иисусу Христу! Слава Украине!", – написал сержант Барна.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский обнародовал также видео в Facebook, как Олег Барна стреляет.

Олег Барна родился в селе Нагирянка Тернопольской области. Он окончил Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка.

Он был активным участником Евромайдана, получил серьезные травмы во время противостояния 18 февраля 2014 года в Мариинском парке. После начала войны в Донбассе отправился добровольцем в АТО. Был ранен. Вернувшись с фронта, стал нардепом.

Олег Барна прошел в Верховную Раду в качестве кандидата от"Блока Петра Порошенко" в одномандатном округе в Тернопольской области в 2014 году.

Известен как один из главных скандалистов прошлого состава парламента. Барна с трибуны Верховной Рады заявил, что Путин – х*йло. А в 2015 году он устроил драку с тогдашним премьером Арсением Яценюком прямо в парламентском зале.

С первого дня полномасштабного вторжения России Олег Барна записался добровольцем на фронте и отправился воевать даже несмотря на то, что имел инвалидность.