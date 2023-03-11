В боях за Украину погиб еще один азербайджанский доброволец Илькин Гаджиев. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб еще один азербайджанец Илькин Гаджиев. Жизнь старшего солдата Вооруженных сил Украины оборвалась на Донбассе.

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Об этом сообщает Baku ES. Другие СМИ уточнили, что Гаджиев погиб в бою под Бахмутом. Ему было 30 лет.

Погибший воин был родом из города Мингечаур в Азербайджане. В Украине он жил в Виннице.

О гибели Гаджиева стало известно в пятницу, 10 марта.

Ранее во время ожесточенных боев с российскими оккупантами погибли двое азербайджанских добровольцев Руслан Байрамов и Зия Надиров. Они отдали свою жизнь за независимость Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле Бахмута в результате вражеского обстрела погиб гражданин Эстонии Иво Юрак. Он сражался с агрессором в рядах Интернационального легиона.

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