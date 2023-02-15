В боях за Украину погиб еще один гражданин Великобритании: родные рассказали о герое. Фото

В ходе боевых действий в Украине погиб гражданин Великобритании 45-летний Джонатан Шенкин. Он служил фельдшером в рядах украинских Вооруженных сил.

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Родные погибшего в соцсетях рассказали, что Джонатан погиб еще в декабре "как герой, проявляя храбрость". "Вступив в ряды Вооруженных сил Украины, он пожертвовал собой ради защиты ценностей, в которые мы все верим", – написали они.

По словам родственников, Шенкин был родом из Глазго (Шотландия), жил в Лондоне и на Мальте, затем вступил в ряды израильской армии.

Впоследствии стал владельцем охранного бизнеса и работал в Ираке, Афганистане, Омане, Сомали, Анголе, Филиппинах и Южной Корее.

У Джонатана остались сын и дочь. Он "потратил большую часть своей жизни, помогая другим", рассказали близкие погибшего.

Как пишет BBC, Джонатан Шенкин – один из восьми британцев, погибших в Украине с начала полномасштабного российского вторжения.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что поддерживает семью мужчины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе вблизи Соледара погибли два волонтера из Британии. 28-летний Крис Пэрри и 47-летний Эндрю Бэгшоу эвакуировали женщину, когда снаряд прилетел в их авто. Утром 6 января они выехали из Краматорска, после чего связь с ними пропала.