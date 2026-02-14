В боях за Украину погибли четверо иностранцев, среди них ветераны армии США: подробности. Фото

Международный легион Главного управления разведки Министерства обороны Украины подтвердил потерю четырех легионеров, погибших в конце 2024 года. Они выполняли боевое задание, проводя разведку в тылу врага. ⠀

Среди павших воинов двое американцев, швед и канадец. Об этом 13 февраля сообщили на официальной странице легиона в Telegram.

Свою жизнь за Украину отдали

Дженисон Брэдли Карл (1983–2024) из США;

Навроцки Кори Джон (1982–2024) из США;

Позывной "Раута" (2001-2024) из Швеции;

Синг Мендип (1993–2024) из Канады.

Эти мужчины добровольно встали на защиту свободы и международной безопасности бок о бок с Украиной. ⠀

"От имени Международного легиона и Главного управления разведки Министерства обороны Украины выражаем искренние соболезнования их семьям, друзьям и собратьям", – говорится в сообщении. ⠀

Как сообщал OBOZ.UA, бывшая депутат парламента Швеции Каролин Нурденгрип в 2022 году добровольно оставила политическую карьеру и поехала воевать за Украину. Она служила в составе Вооруженных сил Украины, участвовала в боях и контрнаступлении на Запорожском направлении.

