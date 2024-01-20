В боях за Украину в Донецкой области погиб воин с Полтавщины Валентин Саенко. Фото

На войне за свободу Украины погиб военный Валентин Саенко из города Лубны. Защитнику было 42 года.

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Трагическое известие о гибели бойца сообщили в Лубенском городском совете. Воин погиб 30 декабря 2023 года в результате минометного обстрела вблизи села Ивановское Донецкой области.

Валентин Саенко учился в Лубенской школе №2. После школы в 2003 году поступил в Харьковский институт социального прогресса, где получил экономическое образование. До начала полномасштабного вторжения он работал в охранном агентстве в Киеве и занимался предпринимательской деятельностью.

"Одноклассники, соседи, друзья Валентина помнят его как очень чуткого и доброго человека. Он всегда отзывался на любые просьбы, умел сочувствовать и всегда приходил на помощь в беде. Был чувственным и романтичным, писал стихи", – вспоминают в общине.

Защитник любил Украину, свой родной город и семейный дом. Поэтому, не рассматривая альтернативы, он отправился защищать страну от российской агрессии еще весной 2022 года, аналогично тому, как его отец когда-то защищал Украину от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

На фронте Валентин Саенко имел звание младшего сержанта, был старшим стрелком-оператором штурмового батальона.

"Валентин Григорьевич честно и отважно воевал почти 2 года, надеялся в феврале приехать в Лубны в отпуск. К сожалению, теперь он здесь навечно. Враги не дали осуществиться его мечте о своем уютном доме, семье, детях", – пишут в общине.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, погиб молодой воин из Прикарпатья Алексей Труш, проходивший подготовку в Британии. Свой последний бой защитник, которому навсегда останется 22 года, принял в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что в результате болезни скончался наводчик пулеметного взвода стрелковой роты из Броваров Киевской области Игорь Даниленко. Жизнь защитника Украины оборвалась 16 января.

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