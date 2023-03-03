В Брянске очередная ''бавовна'' в районе аэропорта: власти снова заверили, что ничего не было

Вечером 3 марта в российском Брянске произошла очередная "бавовна". Взрывы слышали в районе аэропорта. Однако местные власти снова заверили, что ничего не было.

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Впрочем, как сообщают российские Telegram-каналы, два взрыва прозвучали в районе международного аэропорта Брянска. Предварительно, системой ПВО был сбит дрон (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца).

Практически во всех СМИ появились сообщения о двух взрывах в районе международного аэропорта Брянска. Однако власти Брянской области опровергли информацию о сработавшей в городе ПВО.

Хотя, по словам очевидцев, звук был из-за истребителя, проходившего звуковой барьер.

Кроме того, звуки взрывов слышали и в Белгородской области. А местная РСЧС сообщала об обстреле Волоконовского района.

В то же время, сообщалось, что в Шебекино было "громко".

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта в РФ заявили, что якобы "украинская ДРГ" обстреляла школьный автобус в Брянской области и захватила заложников. Якобы погиб мужчина и был ранен ребенок. Однако заявления российских властей противоречили друг другу и в результате выяснилось, что никакого автобуса с детьми не было, а школы находятся на дистанционном обучении.

В Генштабе Вооруженных сил Украины подчеркнули, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

Ответственность за "прорыв" взяли на себя бойцы "Русского добровольческого корпуса", которые заявили, что пришли в Брянскую область показать соотечественникам, что "свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом". А новости об "украинских ДРГ" они назвали ложью кремлевских пропагандистов.

В свою очередь в Кремле заявили, что сейчас якобы "принимаются меры по уничтожению террористов", а Путин назвал провокацию в Брянской области РФ "терактом". Тем временем россияне в сети сравнили инцидент с "цирковым представлением".

По мнению экспертов, оккупанты собственной провокацией пытаются оправдать войну, создать повод для новой мобилизации или отвлечь россиян от "непонятных" атак дронов с воздуха.