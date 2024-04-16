В Брянске произошел пожар на подстанции, обесточены военные объекты агрессора – ГУР

В ночь на 16 апреля 2024 года в российском городе Брянск возник пожар на электроподстанции. Это привело к обесточиванию нескольких военных и промышленных объектов в РФ.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины. Подчеркивается, что был поврежден трансформатор мощностью 110 кВт.

В результате без электроснабжения остались:

воинская часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);

111-й военный завод (машиностроительное предприятие);

192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).

Эти объекты были использованы врагом во время геноцидной войны против Украины.

Разведка подчеркнула, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, оккупанты получат соответствующее возмездие.

Ранее сообщалось, что СБУ поразила РЛС дальнего действия в Брянской области, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины. Речь идет о модернизированном комплексе "Небо-У", который помогал выявлять украинские средства поражения и поддерживал российские бомбардировщики, что запускают КАБы.

Напомним, что всего за сутки 15 апреля воины ВСУ обезвредили 920 оккупантов и девять танков врага. В общей сложности захватчики накануне потеряли 103 единицы военной техники и вооружений, среди которых – 6 артиллерийских систем (всего 11 609), 13 боевых бронированных машин (13 809) и средство ПВО (759) оккупационной армии.