В бухте Севастополя зафиксировали три боевых катера, буксир и спасательный корабль РФ: в 'Атеш' указали на важный 'нюанс'. Фото

Во временно оккупированном Крыму российский флот продолжает держать часть кораблей. В частности, в Стрелковой бухте в Севастополе было зафиксировано три боевых катера, буксир и спасательный корабль.

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Однако большую часть кораблей россияне вывели с украинского полуострова. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Агент движения на протяжении недели проводил разведку стоянок военных кораблей в Севастополе, в результате чего были сделаны десятки фотографий и проанализировано, какие силы сейчас есть у Черноморского флота РФ в Севастополе и в Крыму в целом.

В итоге в Стрелковой бухте агенты зафиксировали три боевых катера, буксир "СБ-36" и спасательный корабль "Шахтёр". Все суда оккупанты активно используют в военных целях.

В то же время в "Атеш" отметили, что в Крыму было намного больше вражеских кораблей до начала активных и результативных ударов Сил обороны Украины.

"Собранная информация представляет очень большую ценность для украинской армии. Она будет использована для уничтожения остатков оккупационного флота", – говорится в сообщении.

Напомним, в Севастополе на нефтебазе Черноморского флота ВМФ РФ враг проводит земляные работы. Российские военнослужащие прячут под землю небольшие топливные цистерны и строят капониры для техники, прикрывая все это сверху маскировочными сетками.

Как сообщал OBOZ.UA, спутниковые фото нефтебазы в Феодосии показывают, что там повреждено 12 резервуаров с топливом, из которых восемь – полностью уничтожено.

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