После Феодосии оккупанты в Севастополе пытаются спрятать топливные цистерны под землю. Фото

В Севастополе (временно оккупированный Крым) на нефтебазе Черноморского флота ВМФ РФ враг проводит земляные работы. Российские военнослужащие прячут под землю небольшие топливные цистерны и строят капониры для техники, прикрывая все это сверху маскировочными сетями.

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Об этом узнали местные жители. Информацией от своих агентов поделился Telegram-канал "Крымский ветер".

По его данным, активные работы начались после того, как Силы обороны Украины 7 октября успешно ударили по нефтяному терминалу в Феодосии.

Жители полуострова заметили и другие изменения в районе Севастополя:

– поток бензовозов в/из нефтебазы за последнюю неделю увеличился в разы;

– от причалов в Нефтяной гавани убрали корабли и разместили баржу с отражателями, чтобы противодействовать ракетам в случае новых обстрелов;

– увеличилась очередь из военных бензовозов у въезда на нефтебазу в Инкермане.

"Крымский ветер" добавил, что основные хранилища в Севастополя находятся в толще скалы и строились при СССР с расчетом выдержать ядерный удар.

Как сообщал OBOZ.UA:

– "Бавовна" посетила феодосийский морской нефтяной терминал после 4:00 понедельника, 7 октября.

– Пожар там завершился только утром 11 октября. В "Атеш" заявили, что после успешного поражения объекта захватчикам в Крыму пришлось массово создавать мобильные заправочные станции. Их места дислокации постоянно меняют, потому что боятся новых атак.

– Спутниковые фото нефтебазы в Феодосии показывают, что там повреждено 12 резервуаров с топливом, из которых восемь – полностью уничтожено.

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