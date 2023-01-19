Вопрос поставки Украине Leopard является достаточно актуальным на сегодняшний день. Однако, в четверг, 19 января, в Бундестаге это не было вынесено на голосование.

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Об этом сообщило издание DW. Большинство не поддержало передачу танков Украине.

Как говорится в ведомстве немецкого парламента, депутаты Бундестага были против вынесения на голосование данного вопроса. Поэтому предложение партии ХДС/ХСС о передаче Leopard осталось без поддержки.

Против инициативы высказались:

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ);

партия "Союз-90"/"Зеленые";

Свободная демократическая партия (СвДП)

Праворадикальная "Альтернатива для Германии";

"Левые".

"Вопрос поставки данного типа оружия вызвал активные дебаты, после которых данное предложение было передано в Комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения", – завили в Бундестаге.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности передать Украине танки Leopard 2. Однако он назвал одно условие. Это – передача США танков Abrams.

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