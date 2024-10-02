В Часовом Яру ликвидировали оккупанта с позывным 'Ермаком', участвовавшим в аннексии Крыма. Фото

В городе Часов Яр был ликвидирован боевик с позывным "Ермаком". Оккупант активно участвовал в захвате Крыма и полномасштабном вторжении России в Украину.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". Несколько дней назад в результате точного удара по российским военным позициям были ликвидированы две важные цели.

Одна из них – так называемый "военкор" пострадавший от взрыва Денис Кулага, другая – боевик "Ермак", чье настоящее имя Смирнов Евгений Владимирович. Он считается одним из активных участников незаконной аннексии Крыма и последующих агрессивных действий России против Украины.

Евгений Смирнов родился 23 июля 1982 года в Ставропольском крае, городе Минеральные Воды. На момент ликвидации он занимал должность заместителя командира по боевой подготовке в 5-й диверсионно-разведывательной бригаде "Терек".

Его участие в крымских событиях и российской агрессии против Украины подтверждено в видеозаписях, опубликованных российскими блоггерами, знакомыми со Смирновым лично. На этих видео он открыто признает свою причастность к аннексии Крыма и дальнейшим боевым действиям.

Напомним, известного российского тренера по карате Алексея Ходыкина, возглавлявшего в РФ сборную Кемеровской области и являвшегося главой Федерации карате Новокузнецкая, ликвидировали Вооруженные силы Украины. В ходе боевых действий на оккупированной территории нашей страны Ходыкин получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью, сообщают российские профильные паблики.

В этот же день в Украине был ликвидирован российский футболист Николай Пальянов. Уроженец Тюмени в 21 год сознательно воевал против суверенного государства и убивал мирных жителей.

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