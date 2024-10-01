В Украине ликвидировали российского футболиста Николая Пальянова. Уроженец Тюмени в свой 21 год сознательно воевал против суверенного государства и убивал мирных жителей.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Не жди меня из Украины", собирающий сведения о ликвидированных и пропавших военнослужащих ВС РФ. Бывший клуб оккупанта подтвердил его смерть, сообщив коротко: "Кольки не стало".

Согласно информации пропагандистов, тюменец Николай Пальянов "играл за команду с детства на позиции голкипера". Последний матч он провел в июне 2019 года.

О дальнейшей деятельности россиянина не рассказывается, как и о том, как он оказался в Украине. Но в ФК подчеркнули, что помимо футбола тот увлекался силовыми видами спорта.

"Коля со временем мог пробиться в основной состав мадридского "Реала",.. но его родители поверили в бредни Путина, отправили юношу на убой в чужую страну, где он и получил красную карточку", – прокомментировал украинский журналист Юрий Бутусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ходе операции ВСУ в Курской области РФ был ликвидирован командир российского десантно-штурмового полка подполковник Александр Курин "Шкипер". Офицер армии Путина пополнил список "двухсотых" земляков в результате атаки FPV-дрона.

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