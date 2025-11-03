В Часовом Яру продолжаются штурмы малыми группами: в ВСУ рассказали о тактике оккупантов с применением мотоциклов. Видео

В Донецкой области российские военные начали применять уже проверенную тактику. Например, в городе Часов Яр продолжаются штурмы малыми группами и оккупанты часто используют для этого мотоциклы.

Об этом сообщили в 24 ОМБр имени короля Даниила. Военные также добавляют, что враг активно использует во время штурмов квадроциклы, авиацию и артиллерию.

"Враг продолжает давить. Тактика неизменна. Но благодаря слаженным действиям воинов Королевской бригады и дружественных подразделений, противник успеха не имеет. Спасибо собратьям!" – говорится в подписи под видео.

По подсчетам военных за неделю противник потерял:

– 46 человек убитыми и 39 ранеными.

– 294 БПЛА различных типов.

– Систему радиоэлектронной борьбы.

– Наземный роботизированный комплекс.

– Три антенны связи.

– Два инженерно-фортификационных сооружения.

"Оборона города продолжается!" – резюмировали ситуацию в бригаде.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины отбили механизированный штурм, который противник совершил в районе города Часов Яр Донецкой области. Было ликвидировано 20 оккупантов, еще по меньшей мере 11 ранены. Также ВС РФ потеряли свою технику. Позиции защищали воины 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила вместе со смежными подразделениями.

Как писал OBOZ.UA, военное командование РФ будет перебрасывать на восток Украины еще больше пушечного мяса, чтобы сохранить темпы наступления. На одном из участков фронта оказались даже сотрудники тыловых частей Росгвардии. В частности, их переводят в штурмовые отряды под город Часов Яр.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!