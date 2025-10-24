Десятки оккупантов заплатили собственной жизнью: украинские военные отбили механизированный штурм врага. Видео

Силы обороны Украины отбили механизированный штурм, который противник совершил утром 20 октября в районе города Часов Яр Донецкой области. Ликвидировано 20 оккупантов, еще по меньшей мере 11 ранены; также ВС РФ потеряли свою технику.

Позиции защищали воины 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила вместе со смежными подразделениями. Видео боя поделилась в Telegram-канале пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Что известно о неудачной попытке российского штурма

Агрессор активизировался в полосе ответственности 24 ОМБр и, пытаясь продвинуться вперед, применил бронетехнику, мотоциклы и квадроциклы.

Украинские бойцы следили за действиями врага и начали работать по его технике и штурмовикам дронами и артиллерией.

Штурм остановили наши воины из:

– 24-й отдельной механизированной бригады;

– 18-й Славянской бригады Национальной гвардии;

– 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба;

– 427 отдельного полка беспилотных систем "Рарог".

Потери российских оккупационных войск

Уничтожены бронемашины "МТ-ЛБ" и "БМП-1" с антидроновой защитой, два квадроцикла и три мотоцикла. Еще две единицы бронетехники были поражены на подъезде и откатились.

Подтвержденные потери врага в живой силе составили 20 "двухсотых" и 11 "трехсотых".

"Оборона города продолжается!" – заявили в Сухопутных войсках ВС Украины.

Как писал OBOZ.UA, украинские воины за минувшие сутки (23 октября) уменьшили численность российской оккупационной армии на 910 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе (за все время полномасштабной войны) составили 1 млн 135 тыс. 80 человек.

