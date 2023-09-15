В части Херсона объявили обязательную эвакуацию семей с детьми

В четверг, 14 сентября, Совет обороны Херсонской области одобрил меру по обязательной эвакуации семей с детьми из прифронтовых населенных пунктов в этом регионе. Теперь в области изменится продолжительность комендантского часа. Теперь его период – с 20:00 до 6:00.

Таким образом власть хочет синхронизировать комендантский час со световым днем. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"На Совете обороны Херсонской области приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливает враг", – говорится в заявлении.

Это касается Веселого, Берислава, Новоберислава, Змиевки, Красного Маяка, Тягинки, Львового, Ольговки, Бургунки, Николаевки, Одрадокаменки, Милового, Качкаровки, Дудчан, Новокаир, Золотой Балки, Михайловки, Гавриловки, Осокоровки, Никольского, Понятовки, Токаревки, Белозерки, Берегового, Велетенского, Днепровского, Антоновки, Садового, Камышан, Приозерного, Зимовника.

Прокудин сообщил, что теперь в области изменится продолжительность комендантского часа. Теперь его период - с 20:00 до 6:00. Таким образом власть хочет синхронизировать комендантский час со световым днем.

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"Работаем над предотвращением энергетического коллапса в регионе, а также готовимся к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время прохождения осенне-зимнего периода", – добавил глава области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области была объявлена принудительная эвакуация детей из прифронтовой зоны, которая постоянно находится под вражескими обстрелами. Речь идет о пяти населенных пунктах: городе Гуляйполе, поселке городского типа Степногорск, а также селах Преображенка, Егоровка, Новопавловка.



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