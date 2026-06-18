ВСУ отминусовали еще 1370 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 17 июня украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1370 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

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С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 388 050 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 5 танков, 4 бронемашины и 71 артиллерийскую систему. Общие потери врага составляют 12 038 танков, 24 779 ББМ и 44 240 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1877 единиц реактивных систем залпового огня, 1431 систему противовоздушной обороны и 1684 наземных роботизированных комплексов.

Общие потери россиян увеличились до 436 самолетов, 353 вертолета и 357 589 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 4783 российских крылатых ракеты.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 33 российских корабля, утилизировали 108 425 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4306 – специальной техники.

Главные истории дня

Напомним, украинские военные продолжают наносить точные удары по позициям российских оккупантов на востоке страны. На Константиновском направлении пилоты Сил обороны уничтожили здание, в котором находились вражеские штурмовые группы.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы беспилотных систем Украины атаковали полигон в Запорожье, где проходят подготовку оккупанты. Подробности раскрыл командующий СБС Роберт Бровди.

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