В Чехии учительница рассказывала, что украинцы сдирают кожу с российского населения и убивают детей: ее будут судить

Учительница чешского языка в начальной школе Na Dlouhé lán в столице Чехии Праге Мартина Беднаржова заявила ученикам, что в Киеве нет войны, а украинцы убивают и живьем сдирают кожу с русского населения, а также убивают детей на оккупированном Донбассе. Женщина пойдет под суд.

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В случае доказания вины ей грозит от шести месяцев до трех лет тюремного заключения. Об этом сообщил представитель пражской городской прокуратуры Алеш Цимбала, пишет Novinky.ch.

Отмечается, что в среду, 26 апреля, глава окружной прокуратуры Праги 6 Рихард Петрасек предъявил обвинение Беднаржовой. Сам инцидент произошел 5 апреля прошлого года – восьмикласники записали разговор.

Судя по нему, учительница заверяла детей, что в Киеве ничего не происходит и предложила посмотреть фото украинской столицы в интернете, на что ученики возразили, что видели снимки горящего города. В ответ Бернаджова пыталась их убедить, что такие фотографии распространяют проплаченные каналы.

В записи она также заявила, что с 2014 года украинцы якобы убивали русское население Донбасса.

"И их фактически ликвидировали украинские нацистские группировки таким образом, что дверь в барак захлопывали, барак поджигали, с людей живьем сдирали кожу, убивали детей и т. д. И это происходит постоянно с 2014 года", – сказала учительница.

Комментируя обнародованную запись, она заявила, что слова "вырваны из контекста".

"Я работала только с проверенными и исторически задокументированными фактами", – рассказала уже экс-педагог, поскольку после инцидента она была уволена.

"На основании представленных доказательств можно сделать вывод о том, что подсудимая не только выражала поддержку, но и активно делала заявления, которыми оправдывала военную агрессию в том смысле, что она была оправданным орудием или средством решения сложившейся на тот момент ситуации", – отметили в прокуратуре.

В свою очередь окружной суд Праги 6 заявил, что считает увольнение женщины из образовательного учреждения "полностью оправданным" и вынес решение в пользу школы без юрисдикции, отклонив соответствующий иск Беднаржовой.

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