В чем суть игры Путина с ЗАЭС: Жирохов объяснил мотивы агрессора

Страна-оккупант Россия использует Запорожскую АЭС как "раздражитель" для Украины и Запада. В то же время в этой игре Кремля есть и сугубо военная цель – атомная станция, по которой украинские Силы обороны никогда не нанесут удара, превратилась в "хаб" для хранения оружия врага.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Михаил Жирохов. "Очевидно, что Украина никогда не будет наносить удары по Запорожской АЭС, а тот самый Энергодар, местность вокруг находится в зоне поражения украинских средств, тех же Storm Shadow и тому подобное", – отметил он.

По убеждению эксперта, сценарий подрыва оккупантами Запорожской АЭС – "это что-то из разряда фантастики". По его словам, для этого у врага нет ни военной, ни политической мотивации.

"Если подрыв плотины Каховской ГЭС имел хотя бы какую-то военную целесообразность, то здесь это выглядит просто шизофренически. И Путин понимает, что это приведет к большим последствиям на международной арене", – заявил Жирохов.

В этом контексте он спрогнозировал, что подобный теракт Кремля станет для Запада "мощным раздражителем".

"Потому что для Запада после Хиросимы и Нагасаки, после "Фукусимы" это очень мощный раздражитель. В этом случае может не сработать опасение, что "Путин нападет". Запад будет вынужден включать другие механизмы по отношению к нему", – подчеркнул эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, Запорожская АЭС продолжает находиться под контролем российских оккупационных войск. Снимки АЭС, сделанные компанией Planet Labs утром 5 июля, показали, что на крыше четвертого энергоблока появились новые объекты. Ранее в ВСУ официально сообщалось о возможной подготовке провокаций на территории ЗАЭС в ближайшее время.