Подрыв Запорожской АЭС – нечто из разряда фантастики и выглядит шизофренически. Интервью с Жироховым

Ракетная атака на Львов страны-террориста России 6 июня произошла с применением ракет "Калибр" и преследовала цель уничтожения объекта критической инфраструктуры. Однако в этом теракте есть ряд особенностей. Во-первых, ракеты были запущены по другой траектории, что может свидетельствовать об усилении противовоздушной обороны Украины. Во-вторых, враг развернул их, когда те почти долетели до столицы и перенаправил их на Львов.

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К сожалению, в России налажено производство этого типа ракет, заводы страны-оккупанта работают круглосуточно. В то же время каждый подобный удар побуждает союзников оказывать Украине еще больше военной помощи. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

– Вы могли бы прокомментировать последнюю ракетную атаку на Львов? Почему сейчас? Не видите ли вы определенную связь с саммитом НАТО, который состоится в Вильнюсе на этой неделе? Может ли враг таким образом давить на Запад? И собственно, относительно "Калибров", которыми был атакован город. Можно ли примерно оценить, какое количество этих ракет сегодня есть у агрессора?

– Начнем с последнего вопроса. Я не могу сказать, сколько именно "Калибров", но вопрос в том, что в России налажено более-менее нормальное производство этих ракет. Заводы, которые производят "Калибры", работают в три смены.

Почему именно Львов? Совершенно непонятно. Есть информация о том, что эти ракеты сначала шли на Киев, но потом их развернули и направили во Львов (детали озвучил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. – Ред.). Таким образом, россияне пытались бороться с нашей ПВО.

До этого удары по Львову наносились по траектории через Одесскую область, через Приднестровье – именно по тому маршруту. Теперь они ударили из центра. Это может свидетельствовать об усилении нашей ПВО. Но в то же время целью был один из объектов во Львове. Говорят, что это объект критической инфраструктуры. Конечно, это не военный объект, это гражданская инфраструктура, которую враг пытается уничтожить.

Что касается привязки к саммиту НАТО, то я бы не стал делать таких выводов. Ведь очевидно, что любые удары по гражданской инфраструктуре производят обратный эффект: западный избиратель видит на экранах телевидения страдания гражданских людей, давит на собственное правительство. Поэтому даже правительства стран, которые не слишком поддерживают Украину, вынуждены делать шаги, потому что так работает западная демократия.

Следовательно, каждый такой удар приводит лишь к тому, что США, западные союзники Украины говорят о новой военной помощи Украине.

Что касается ПВО и других сил и средств, то уже сегодня (6 июня. – Ред.) мы ожидаем, что США будут говорить о предоставлении нового пакета помощи, в котором, в частности, будут и кассетные артиллерийские снаряды. (США объявила о новом пакете военной помощи, куда вошли и кассетные снаряды. – Ред.).

– Как раз о военной помощи. Тематическое заявление сделал президент Зеленский. Он отметил, что в свое время союзники затягивали поставки военной помощи, и это время российские оккупанты использовали для создания многоуровневой обороны. Он заявил, что нашей армии нужны истребители, а также добавил: "если мы начнем позже, все пойдет медленнее". Считаете ли вы, что сегодня есть опасность затягивания войны и причиной этого может быть именно медленное снабжение Украины оружием?

– Мне очень тяжело комментировать политические заявления. Это работа политолога. С военной точки зрения западные союзники Украины действуют вполне стандартно, вполне оправданно, потому что воюют не воружения – воюют конкретные люди, воюет инфраструктура. Это другая философия войны.

Если советская философия войны – практически одноразовые солдаты и одноразовая техника, поэтому она дешева, а солдаты набирались призывом с 18 лет, то для Запада все совсем иначе. Западная техника предназначена для того, чтобы ее обслуживали и сражались подготовленные люди. Контрактная система существовала на Западе в последние 50 лет. Поэтому оружие требует большей подготовки. Западные военные нацелены на то, чтобы изменилась тактика ведения боя, потому что западное вооружение – это о тактике.

И еще один аспект. Западные союзники всегда действуют по принципу: сначала инфраструктура, то есть возможности, прежде всего, для ремонта техники, а затем уже предоставления самой техники. Так же они действуют и по F-16. Самолеты могут дать хоть завтра. Но нет смысла давать истребители Украине, если у нас нет аэродромного оборудования, нет аэродромной техники. Вся аэродромная техника, которая у нас есть, заточена под советские образцы. У нас нет даже топливозаправщика, чтобы заправить F-16. И это огромная проблема.

Кроме того, нужна подготовка не только летчиков, но и техников, тех специалистов, которые будут обслуживать самолет и готовить его к вылету. Конечно, летчика можно подготовить с помощью компьютерных средств, тренажеров и т.д. Но обучать техника нужно на реальном самолете. А это более длительный процесс, чем подготовка лётчиков.

Так же было и с танками. Пока у нас не появилась инфраструктура, не были созданы центры для обслуживания этой техники, нам танки не давали.

История с самолетами в разы длиннее, потому что истребитель – это высокотехнологичное оружие, которое нужно уметь использовать и учиться этому точно не два месяца.

– Вопрос по ППК "Вагнер". После неудачного мятежа Пригожина эта структура не может существовать, уже сейчас их фактически убрали с фронта. Что может прийти на замену "Вагнеру"?

– Они выполнили свою функцию на фронте. Пока россияне начали мобилизацию, пока они обучали мобилизованных, им нужно было, чтобы кто-то затыкал этот фронт, и такой затычкой был "Вагнер", который с самого начала широкомасштабного вторжения российские генералы не считали серьезным игроком на фронте. Они считали до последнего, что главная роль "Вагнера" – российское присутствие в странах третьего мира – Сирия, Ливия, Мозамбик, Центральноафриканская республика. А в Украине должна воевать кадровая армия.

Но осенью 2022 года сложилась ситуация, когда украинцы выбили кадровую российскую армию – я имею в виду первый этап, Черниговская, Киевская, Сумская область, Харьковщина, Херсонщина – и им требовалось свежее "мясо", свежий личный состав, и в сентябре они начали мобилизацию, но эти мобилизованные должны были прийти на фронт только весной 2023 года. С августа 2022 года по май 2023 года воевал "Вагнер". Теперь он не нужен. Там воюют мобилизованные. Может, хуже "Вагнера", но они есть.

– Последний вопрос – относительно Запорожской АЭС. Есть информация от местных жителей, что в Энергодаре стало меньше российских военных, но на самой станции ситуация не изменилась. В РФ похвастались, что якобы миссия МАГАТЭ не увидела признаков минирования АЭС, вместе с тем известно, что миссию допустили не везде. С точки зрения интересов агрессора, как вы думаете, как он может использовать ЗАЭС в своей игре?

– Никак не может. Сейчас эта станция, кроме того, что является раздражителем для Украины, является хабом для хранения оружия. Очевидно, что Украина никогда не будет наносить удары по Запорожской АЭС, а тот самый Энергодар, местность вокруг находится в зоне поражения украинских средств, тех же Storm Shadow и т.д.

Я считал и считаю, что подрыв ЗАЭС – это что-то из разряда фантастики, потому что если подрыв плотины Каховской ГЭС имел хотя бы какую-то военную целесообразность, то это выглядит просто шизофренически. И Путин понимает, что это приведет к большим последствиям на международной арене.

Потому что для Запада после Хиросимы и Нагасаки, после "Фукусимы" это очень мощный раздражитель. В этом случае может не сработать опасение, что "Путин нападет". Запад будет вынужден включать другие механизмы по отношению к нему.