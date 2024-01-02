В Черкассах мужчина отказался от мобилизации 'из-за больного сына': как наказали

В Черкассах вынесли приговор мужчине, который получил повестку, однако принял решение не являться в ТЦК. Во время суда он объяснял свое отсутствие из-за болезни сына и своего состояния здоровья.

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Об этом сообщает местное издание. Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил наказание.

Как отмечается, обвиняемый является переселенцем из Донецкой области. Он работал руководителем производственного отдела на одном из предприятий Черкасс. В октябре он получил повестку и должен был явиться в военный комиссариат для отправки в воинскую часть, но туда он так и не прибыл.

Во время суда мужчина объяснил, что у него двое малолетних детей на содержании. Старший сын тяжело болеет, поэтому его невозможно отдать в детский сад, поскольку ребенок постоянно нуждается в уходе и внимании.

Также, по его словам, у него самого есть проблемы со зрением. Обвиняемый также утверждал, что ему было бы полезнее остаться в Черкассах, потому что он работает на объекте критической инфраструктуры.

В результате Сосновский районный суд приговорил мужчину за уклонение от призыва и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. Однако основное наказание было заменено на 1 год условного срока.

Как сообщал OBOZ.UA, в поисках потенциальных призывников сотрудники ТЦК посещают самые неожиданные места. Так, 1 января они посетили горнолыжный курорт "Драгобрат" и пообщались с тамошними отдыхающими.

Напомним, что ранее представитель Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире OBOZ.UA пояснил, что сотрудники ТЦК имеют право раздавать повестки во всех общественных местах.

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