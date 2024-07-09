В Черкасской области мужчина не явился в ТЦК для отправки в воинскую часть и поплатился: сколько лет тюрьмы грозит

В Черкасской области будут судить 48-летнего мужчину, который не явился в ТЦК для отправки в воинскую часть. Ему инкриминируют уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период: обвинительный акт направлен в суд.

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Если суд признает мужчину виновным, он может попасть за решетку сроком до пяти лет. Подробности рассказали в Черкасской областной прокуратуре.

Там отметили, что при процессуальном руководстве прокуроров Черкасской окружной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении местного жителя по факту уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины).

"По данным следствия, 48-летний мужчина, будучи пригодным к военной службе и находясь на военном учете, без уважительных причин не явился в Черкасский объединенный городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки для отправки в воинскую часть, хотя был заранее предупрежден о необходимости явки. Тем самым он уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период", – говорится в сообщении.

Если доказательств, собранных следователями Черкасского РУП ГУНП в Черкасской области, суду хватит для того, чтобы признать подсудимого виновным, он может оказаться за решеткой на срок до пяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что с 16 июля ТЦК начнет отправлять повестки по почте, поэтому OBOZ.UA публиковал объяснения юристов относительно того, когда их будут считать врученными.

Также в Минобороны объяснили, кто из украинцев получит автоматическую отсрочку без посещения ТЦК.