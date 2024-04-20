В Черниговской области простились с полицейской Алиной Николаевец, которая погибла в результате ракетного удара РФ. Фото

В Черниговской области провели в последний путь полицейскую Алину Николаец, которая погибла в результате террористического удара россиян по областному центру 17 апреля. Девушке было всего 25 лет.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины. Она служила в Черниговском районном управлении полиции. В ведомстве отметили, что лейтенантка получила осколочное ранение.

Алина Николаевец пополнила ряды правоохранителей Черниговщины в июне 2023 года. Она гордилась быть полицейской и служить украинскому народу, отметили в МВД.

"Алина Николаец погибла от осколочного ранения в результате ракетного удара РФ по Чернигову 17 апреля. Она гордилась быть полицейской и служить обществу. Искренние соболезнования родным и близким Алины! Вечная память!" – сказано в сообщении.

Издание "Суспільне" сообщило, что с Алиной простились в городе Носовка в Нежинском районе Черниговской области.

В день ракетного удара по Чернигову девушка заболела и должна была ехать в больницу. Однако оказалась на месте попадания российской ракеты.

"Перед тем она сообщила, что плохо себя чувствует, будет обращаться к врачу. Ну и к сожалению, она оказалась на месте попадания ракеты, возле эпицентра и получила повреждения несовместимые с жизнью", – рассказал Алексей Зотов, начальник отдела, в котором работала Алина.

Мать погибшей Оксана вспоминает, что дочь мечтала работать в полиции с детства.

"Она так гордилась быть полицейской! Хотела служить обществу, защищать людей в такое тяжелое время. Говорила: "Мама, я счастлива! Полиция – это дело моей жизни, мое призвание. Я нашла себя!" – рассказала женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве провели церемонию прощания с сержантом 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Павлом Петриченко. Его жизнь оборвалась в Донецкой области 15 апреля, когда воин выполнял боевое задание.

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