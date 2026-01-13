В Черном море дроны атаковали три нефтяных танкера – Reuters

Во вторник, 13 января, вблизи российского побережья, неизвестные беспилотники атаковали 3 нефтяных танкера, которыми управляют греческие компании. Два танкера класса Suezmax и один Aframax подверглись атаке по дороге к терминалу "Южная Озереевка", через который экспортируется около 80% казахстанской нефти.

Об этом сообщает Reuters. По данным издания, по состоянию на 13 января ни украинская, ни российская сторона официально не прокомментировала инцидент.

Под атакой оказались три танкера. Два из них принадлежат греческой компанииDelta Tankers. Речь идет о Delta Harmony и Delta Supreme.

Третий танкер, Matilda, управляемый Thenamaris, на расстоянии 48 км от швартовых узлов, атаковали сразу два беспилотника. Сначала появилась информация о поражении четвертого танкера – Freud, однако компания позже опровергла информацию.

Предварительно известно, что никто из экипажа не пострадал. Сами же суда получили минимальные повреждения и подлежат ремонту.

Новость дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!