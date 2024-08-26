В Черном море горят "вышки Бойко", поднялся столб дыма: что известно
В акватории Черного моря загорелись буровые газодобывающие платформы "Петр Годованец" и "Украина", известные как "вышки Бойко". По предварительным данным, все три буровые платформы восточнее острова Змеиный подверглись нападению.
Пожар на одной из платформ начался еще 24 августа. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".
По состоянию на 24 августа горела средняя платформа, а еще с одной платформы поднимался столб дыма. Стоит отметить, что российские оккупанты использовали "вышки Бойко" в военных целях. Там враг прятал оборудование для слежки за ВСУ в акватории Черного моря.
Украина вернула под контроль вышки в сентябре 2023 года – буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также самоподъемные буровые установки "Таврида" и "Сиваш". В ходе операции удалось захватить запас вертолетных боеприпасов типа НАР и РЛС "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.
Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины раскрыли ранее неизвестные детали операции "Вышки Бойко" в Черном море. Спецназовцам препятствовали инженерные заграждения и российская авиация.
Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2023 года Украина вернула под контроль "вышки Бойко" у побережья Крыма в Черном море, которые были оккупированы Россией с 2015 года. Благодаря уникальной операции ГУР были освобождены буровые платформы "Петр Годованец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш". Операция имела стратегическое значение для деоккупации Крыма.
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