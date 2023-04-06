В Черном море находятся российские ракетоносители с 24 ''Калибрами'' – ОК ''Юг''

По состоянию на вечер среды, 5 апреля, страна-агрессор Россия продолжила совершать маневры в Черном море. Оккупанты уменьшили количество своих кораблей в акватории до 14 (из них четыре – это ракетоносители).

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. Он отметил, что из четырех российских ракетоносителей, которые сейчас находятся в Черном море, два являются подводными, а еще два – надводные. Все они несут на себе ракеты "Калибр".

В общей сложности на этих судах сейчас есть 24 таких крылатых ракеты.

"Не все снаряжены полностью, но уровень даже такой угрозы оцениваем как очень высокий. Сигналы воздушной тревоги следует воспринимать как безусловное побуждение к четким оперативным действиям", – сказано в сообщении.

В ОК "Юг" продолжают следить за ситуацией в море. Отметим, что она очень динамичная. Еще день назад в Черном море находилось шесть российских ракетоносителей с 40 "Калибрами", а два дня назад три подлодки несли на себе 16 таких ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ГУР считают, что у Российской Федерации ограничены возможности изготовления новых Х-101 и "Калибр". В течение месяца государство-агрессор способно производить около 50 ракет таких типов вместе взятых.

– Недавно в сети показали содержимое российской ракеты Х-101. Ее стоимость – 12,5 млн долларов, но внутри есть достаточно дешевые детали китайского производства.

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