Россия вдвое увеличила количество ракет 'Калибр' в Черном море - ОК 'Юг'

Российские оккупанты вдвое увеличила количество крылатых ракет в Черном море. Еще вчера в акватории Чорного моря насчитывалась 16 "Калибров".

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Об этом сообщает спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров. В настоящее время при максимальном снаряжении общий залп "Калибров" может достигать 40 ракет.

"На фоне активности вражеской авиации на юго-восточном направлении, зафиксировано увеличение корабельной группировки в Черном море", – говорится в сообщении.

Так, в акватории Черного моря находится:

15 единиц военной техники всего;

6 ракетоносителей,

2 подводных ракетоносителя – могут свидетельствовать о чрезвычайно высокой угрозе ракетного удара.

Важно отметить, что при максимальном снаряжении общий залп "Калибров" может достигать 40 ракет.

"И хотя вполне вероятно, что снаряжены не все ракетоносители, к сигналам воздушной тревоги следует относиться ответственно и реагировать оперативно", – подметил Назаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия во время обстрела украинских населенных пунктов делает ставку на авиацию, особенно на юге. Однако враг все еще может прибегать к использованию ракет, чтобы наносить точечные удары.

В то же время российские оккупационные войска начали ежедневно наносить десятки авиационных ударов по прифронтовым территориям в Украине. Причем захватчики теперь регулярно применяют крылатые управляемые авиационные бомбы. Этот вид оружия стал очередной угрозой для Украины, ведь такая бомба может лететь на десятки километров и имеет боевую часть весом 500 кг.

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