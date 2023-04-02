В Черном море прибавилось вражеских ракетоносителей, залп до 20 'Калибров'

Корабельная группировка государства-террориста России продолжает маневрировать в акватории Черного моря. По состоянию на утро 2 апреля враг вывел на дежурство 10 кораблей, среди которых три ракетоносителя.

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Общий суммарный залп ракет типа "Калибр" может достигать 20 штук. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, из-за штормовой погоды в Черном море враг продолжает осуществлять некие маневры. Только за прошедшие сутки российские оккупанты заводили и снова выводили из пункта базирования ракетоноситель.

"Враг продолжает маневры, этому способствует в некоторой степени погода. Море время от времени штормит, нарастает волна. За вчерашний день враг маневрировал даже ракетоносителями, один из которых заходил в пункт базирования, потом снова вернулся на дежурство", – сказала Гуменюк.

В ОК "Юг" подчеркнули, что три ракетоносителя с общим суммарным залпом 20 ракет "Калибр" продолжают находится в Черном море. При этом маневры врага могут свидетельствовать о переснаряжении ракетоносителей.

"На данный момент в Черном море находятся 10 вражеских кораблей, среди которых три ракетоносителя. Суммарный залп может быть до 20 "Калибров". Такие маневры могут свидетельствовать о том, что ракетоносителям понадобилось переснаряжение, так и о неких технических неполадках. Возможно, нужно было зайти, чтобы что-то отремонтировать", – отметила спикер ОК "Юг".

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