В Черном море зафиксирована нетипичная активность оккупантов: враг вывел 20 кораблей, – Гуменюк

Защитники Украины зафиксировали нетипичную активность российских оккупантов в Черном море. Туда враг вывел 20 военных кораблей и огромное количество единиц вспомогательного флота.

Видео дня

Среди них – несколько ракетоносителей, которые могут быть оснащены десятками "Калибров". Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 16 марта.

"Мы тщательно наблюдаем за корабельной группировкой в Черном море и за действиями врага. Зафиксирована нетипичная активность и количество его корабельной группировки. В настоящее время в Черном море находится 20 единиц, среди которых – четыре ракетоносителя", – пояснила она.

По ее словам, один из российских ракетоносителей – подводный. По максимальным расчетам, враг мог снарядить к запуску 28 ракет.

Кроме того, добавила Гуменюк, в акватории моря зафиксировано много единиц вспомогательного флота РФ. Все корабли рассредоточены, так что, возможно, таким образом оккупанты хотят найти обломки американского беспилотника MQ-9 Reaper, затопленного в Черном море из-за инцидента с российскими истребителями 14 марта.

Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что агрессор пытается "максимально покрывать театр морских действий в Черном море и скрывать свои маневры" от украинских защитников.

"Однако тщательное наблюдение за ними дает свои результаты – защитники видят и понимают вражеские шаги наперед", – заверила Гуменюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта над Черным морем российский истребитель столкнулся с дроном MQ-9 Reaper США и повредил его винт. В ответ американцы вынуждены были потопить свой БПЛА в море, они также дистанционно уничтожили конфиденциальные данные MQ-9.

В США заявили, что проведут расследование инцидента с БПЛА Reaper. В Пентагоне поведение Российской Федерации назвали "опасным".

Разведывательно-ударный беспилотник американской армии MQ-9 Reaper имеет повышенные возможности. Именно такие БПЛА может получить Украина от компании General Atomics, производящей Reapers.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!