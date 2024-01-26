В Черновцах простились со спасателем, погибшим в боях за Украину: жизнь его сына тоже унесла война. Фото

В четверг, 25 января, в Черновцах провели в последний земной путь майора, воина бригады "Эдельвейс" Алексея Лозовского, погибшего в боях с врагом на фронте. Больше года назад он потерял на войне сына, но продолжил воевать за родную землю.

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Защитнику, который в мирной жизни был спасателем, навеки осталось 52 года. О военном рассказали его коллеги из бывшего военкомата и управления ГСЧС.

Алексей Николаевич родился 30 марта 1971 года в селе Красноселка Крыжопольского района Винницкой области. Получил военное образование и прошел служебный путь от солдата до майора.

В частности, с 1989 года он служил в должностях офицерского состава во Львове и различных воинских частях Черновицкой области.

Позже Лозовский пошел работать в Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области, а затем – в черновицкое управление Национального банка.

В 2014 году майор Лозовский был мобилизован в ряды ВСУ, тогда он служил в Черновицком областном военном комиссариате. А во время полномасштабного вторжения РФ возглавил подразделение 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

В декабре 2022 года он пережил тяжелую потерю сына – молодого воина Алексея Лозовского, который погиб на фронте. Несмотря на это, военный продолжал защищать родную землю от оккупантов.

За время службы и в ГСЧС, и в ВСУ майора Лозовского награждали отличиями, он был профессиональным руководителем и обладал высоким авторитетом среди коллег.

"Искренние соболезнования родным и близким, разделяем вашу боль по поводу тяжелой потери. Герои не умирают!" – отметили в ГУ ГСЧС в Черновицкой области.

25 января Буковина провела Алексея Николаевича в последний путь, отдав честь его неоценимому вкладу в Победу Украины и почтив его светлую память. Похоронили защитника рядом с сыном на Аллее погибших Героев. Без любящего мужа и отца остались жена, дочь и еще двое сыновей воина.

"Это вторая черновицкая семья, где гибнут из одной семьи отец и сын. Трудно подобрать слова хоть какой-нибудь утехи для родных. Слова поддержки теряются перед лицом этого великого горя. Этой беды и отчаяния. Если бы не проклятая война. Если бы не агрессор – россия… Война пишет ужасные истории. Светлая память! Героям Слава навеки!" – добавила Оксана Меленко из Черновицкого городского совета.

Как сообщал OBOZ.UA, в войне с Россией погиб Герой Украины Алексей Бабий, служивший в ГУР Минобороны и регулярно выполнявший задания в глубоком тылу врага. Во время последнего рейда на территорию РФ его группа обезвредила три российских самолета ТУ-22М3 под Новгородом, где полковник Бабий погиб, прикрывая отход побратимов.

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