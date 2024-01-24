Девять выходов в тыл РФ, три уничтоженных Ту-22М3: ГУР поразило историей павшего Героя Украины Олега Бабия

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали историю Героя Украины Олега Бабия, который регулярно работал в тылах российских оккупантов. Во время последнего рейда на территорию РФ его группа разведчиков обезвредила три российских бомбардировщика ТУ-22М3 в Новгородской области. К сожалению, полковник Бабий погиб, прикрывая отход своих боевых побратимов.

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Об этом говорится в статье на сайте ГУР. Олег Бабий с самого начала войны активно участвовал в уничтожении россйских оккупационных войск. Когда началось полномасштабное вторжение РФ, он организовывал и проводил спецоперации на временно оккупированных территориях Украины и территории противника, которые изменили ход этой войны.

"На его счету – девять успешных разведывательных выходов в тыл противника, двенадцать специальных мероприятий по организации и обеспечению движения сопротивления на ВОТ Украины и в тылу противника. Выявление до 70 важных стратегических объектов противника: командных пунктов, военной техники, инженерно- фортификационного оборудования и т.д. Информация о них использовалась ВСУ для планирования операций по освобождению ВОТ и нанесению огневого поражения по важным вражеским целям", – говорится в статье.

Группа Бабия выполняла задачи, результаты которых позволили дезорганизовать логистику оккупантов, уничтожить важные объекты и элементы критической инфраструктуры РФ. Целые подразделения русских войск теряли свою боеспособность, систему управления войсками и оружием, подвергались нарушению коммуникации, а затем теряли оперативность во взаимодействии со своим тылом.

Операция по уничтожению ТУ-22М3

В прошлом году разведчики получили задание остановить многочисленные авиаудары по мирным городам Украины. Чтобы сделать это, в августе 2023 они пешком прошли более 600 километров по территории противника. Попав в глубокий тыл врага, бойцы ГУР уничтожили один российский бомбардировщик ТУ-22М3, а еще два вывели из строя.

Уже возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, разведывательная группа Олега Бабия попала в засаду. Разведчики вступили в неравный бой с российскими захватчиками. В нем 30 августа 2023 года командир Бабий получил смертельное ранение и погиб, прикрывая отход побратимов.

Выполненная им и его сослуживцами задача значительно нарушила планы военно-политического руководства РФ по нанесению ракетных ударов по территории Украины. Уничтожение ТУ-22М3 практически полностью дестабилизировало работу аэродромов и пунктов базирования дальней авиации страны-агрессора.

"Очевидно, что это нанесло значительный экономический ущерб стране-агрессору и спровоцировало панические настроения среди местного населения и военнослужащих России, ведь силы и средства специальных служб России были рассеяны. И не стоит забывать о еще одном – вред для имиджа так называемой "непобедимости" армии РФ и "героичности" ее военно-политического руководства", – отметили в ГУР.

За свой подвиг Олег Бабий был посмертно награжден званием Героя Украины с присвоением ордена "Золотая звезда". У разведчика остались жена и двое маленьких детей. Младшей дочери полковника на момент смерти отца исполнился всего год.

"О гибели отца Артемчик узнал накануне вручения "Звезды Героя". То, как он это воспринял, словами трудно передать. Дети хоть и маленькие, но все очень хорошо понимают. Он сказал: "Ну, если президент – самый уважаемый человек в государстве сказал, что папа Герой, то так оно и есть. Значит, папа сделал то, что должен был сделать для Украины", – рассказала жена разведчика.

Во Львове на фасаде школы, где учился Олег, установили мемориальную таблицу в его честь. Ее открытие состоялось в День Соборности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР прогнозируют, что "бавовна" и дальше продолжит посещать территорию России. Однако это касается исключительно военных объектов на территории страны-агрессора.

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