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Девять выходов в тыл РФ, три уничтоженных Ту-22М3: ГУР поразило историей павшего Героя Украины Олега Бабия

София Закревская
War
3 минуты
1,9 т.
Девять выходов в тыл РФ, три уничтоженных Ту-22М3: ГУР поразило историей павшего Героя Украины Олега Бабия

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали историю Героя Украины Олега Бабия, который регулярно работал в тылах российских оккупантов. Во время последнего рейда на территорию РФ его группа разведчиков обезвредила три российских бомбардировщика ТУ-22М3 в Новгородской области. К сожалению, полковник Бабий погиб, прикрывая отход своих боевых побратимов.

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Об этом говорится в статье на сайте ГУР. Олег Бабий с самого начала войны активно участвовал в уничтожении россйских оккупационных войск. Когда началось полномасштабное вторжение РФ, он организовывал и проводил спецоперации на временно оккупированных территориях Украины и территории противника, которые изменили ход этой войны.

"На его счету – девять успешных разведывательных выходов в тыл противника, двенадцать специальных мероприятий по организации и обеспечению движения сопротивления на ВОТ Украины и в тылу противника. Выявление до 70 важных стратегических объектов противника: командных пунктов, военной техники, инженерно- фортификационного оборудования и т.д. Информация о них использовалась ВСУ для планирования операций по освобождению ВОТ и нанесению огневого поражения по важным вражеским целям", – говорится в статье.

Группа Бабия выполняла задачи, результаты которых позволили дезорганизовать логистику оккупантов, уничтожить важные объекты и элементы критической инфраструктуры РФ. Целые подразделения русских войск теряли свою боеспособность, систему управления войсками и оружием, подвергались нарушению коммуникации, а затем теряли оперативность во взаимодействии со своим тылом.

Девять выходов в тыл РФ, три уничтоженных Ту-22М3: ГУР поразило историей павшего Героя Украины Олега Бабия

Операция по уничтожению ТУ-22М3

В прошлом году разведчики получили задание остановить многочисленные авиаудары по мирным городам Украины. Чтобы сделать это, в августе 2023 они пешком прошли более 600 километров по территории противника. Попав в глубокий тыл врага, бойцы ГУР уничтожили один российский бомбардировщик ТУ-22М3, а еще два вывели из строя.

Уже возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, разведывательная группа Олега Бабия попала в засаду. Разведчики вступили в неравный бой с российскими захватчиками. В нем 30 августа 2023 года командир Бабий получил смертельное ранение и погиб, прикрывая отход побратимов.

Выполненная им и его сослуживцами задача значительно нарушила планы военно-политического руководства РФ по нанесению ракетных ударов по территории Украины. Уничтожение ТУ-22М3 практически полностью дестабилизировало работу аэродромов и пунктов базирования дальней авиации страны-агрессора.

"Очевидно, что это нанесло значительный экономический ущерб стране-агрессору и спровоцировало панические настроения среди местного населения и военнослужащих России, ведь силы и средства специальных служб России были рассеяны. И не стоит забывать о еще одном – вред для имиджа так называемой "непобедимости" армии РФ и "героичности" ее военно-политического руководства", – отметили в ГУР.

За свой подвиг Олег Бабий был посмертно награжден званием Героя Украины с присвоением ордена "Золотая звезда". У разведчика остались жена и двое маленьких детей. Младшей дочери полковника на момент смерти отца исполнился всего год.

Девять выходов в тыл РФ, три уничтоженных Ту-22М3: ГУР поразило историей павшего Героя Украины Олега Бабия

"О гибели отца Артемчик узнал накануне вручения "Звезды Героя". То, как он это воспринял, словами трудно передать. Дети хоть и маленькие, но все очень хорошо понимают. Он сказал: "Ну, если президент – самый уважаемый человек в государстве сказал, что папа Герой, то так оно и есть. Значит, папа сделал то, что должен был сделать для Украины", – рассказала жена разведчика.

Во Львове на фасаде школы, где учился Олег, установили мемориальную таблицу в его честь. Ее открытие состоялось в День Соборности Украины.

Девять выходов в тыл РФ, три уничтоженных Ту-22М3: ГУР поразило историей павшего Героя Украины Олега Бабия
Девять выходов в тыл РФ, три уничтоженных Ту-22М3: ГУР поразило историей павшего Героя Украины Олега Бабия

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР прогнозируют, что "бавовна" и дальше продолжит посещать территорию России. Однако это касается исключительно военных объектов на территории страны-агрессора.

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