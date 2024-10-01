В Черновцах суд оштрафовал работника ТЦК за избиение мужчины во время вручения повестки: на какую сумму

В Черновцах суд признал виновным сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки за избиение мужчины. Конфликт произошел на автобусной остановке во время вручения повестки.

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Сотруднику ТЦК и СП назначили наказание в 850 гривен штрафа. Об этом говорится в приговоре Садгорского районного суда Черновицкой области.

Обвиняемый в суде рассказал, что заметил на автобусной остановке мужчину и хотел вручить ему повестку. Во время общения потерпевший отказался брать повестку, после чего между ним и сотрудником ТЦК возник конфликт.

Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой сотрудник ТЦК ударил мужчину ладонью в затылок. Обвиняемый свою вину признал полностью и объяснил свои действия.

По словам сотрудника ТЦК, он не сдержался и один раз ударил мужчину. При этом военный добавил, что искренне раскаивается в своих действиях.

В итоге суд признал работника ТЦК виновным в совершении уголовного нарушения и назначил наказание в 850 гривен штрафа.

Напомним, в Ивано-Франковской области двое работников ТЦК силой пытались доставить мужчину в военкомат для уточнения военно-учетных данных. Дело рассмотрел Верховинский районный суд – материалы в него поступили от Ивано-Франковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона. Командира роты охраны и начальника мобилизационного отделения было решено привлечь к административной ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, Закарпатский окружной административный суд вынес решение о праве ТЦК мобилизовать военнообязанного мужчину, даже если он имеет бронь. Это может произойти при условии, если гражданин не сообщил о ней своевременно.

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