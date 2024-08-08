ТЦК может мобилизовать забронированного при определенных обстоятельствах: Закарпатский суд создал прецедент

Закарпатский окружной административный суд вынес решение о праве ТЦК (территориального центра комплектования и социальной поддержки) мобилизовать военнообязанного мужчину, даже если у него броня. Это может произойти при условии, если гражданин не сообщил о нем вовремя.

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Об этом пишет Судебно-юридическая газета. Суд отметил, что именно на военнообязанных, имеющих право на отсрочку от призыва, возложена обязанность своевременно уведомить ТЦК о наличии брони.

Право отсрочки от военной службы должно реализовываться путем активных действий со стороны военнообязанного и оформления соответствующих документов в уполномоченном органе. Это право может быть реализовано только до момента обретения статуса военнослужащего.

Человек, который судился в суд, обжаловал мобилизационное распоряжение, которое обязывало его пройти военную службу. Он также просил отменить приказ о причислении в списки личного состава.

8 февраля 2024 года мужчина пытался пересечь границу на законных основаниях, но был задержан и доставлен в ТЦК. Во время медицинской комиссии его состояние здоровья не обследовалось, а факт бронирования на ООО "Ф" не был учтен.

Несмотря на бронирование, мужчина был направлен в воинскую часть для прохождения службы.

Судом было установлено, что на момент призыва 11 февраля 2024 истец действительно имел бронь, которая давала ему право на отсрочку до 16 февраля 2024 года. Однако суд отметил, что реализация права на отсрочку должна была быть осуществлена активными действиями военнообязанного и оформлена в уполномоченном органе до получения им статуса военнослужащего.

Таким образом, суд не нашел оснований для признания действий ТЦК противоправными, и иск был отклонен.

Напомним, военнообязанные мужчины и женщины в Украине от 18 до 60 лет должны были обновить свои военно-учетные данные до 16 июля. Те, кто это сделал, не столкнутся с изменениями, а те, кто не обновил данные, должны оплатить не освобождающий от мобилизации штраф.

Проверить наличие штрафа за нарушение военного учета, в том числе за необновление данных в ТЦК, можно через мобильное приложение и на сайте Действие. Но штрафы будут отражаться только в случае несвоевременной оплаты.

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