В ЧВК "Вагнер" берут даже больных ВИЧ и гепатит: пленный оккупант раскрыл подробности. Видео
В российскую ЧВК "Вагнер" набирают заключенных, которые болеют тяжелыми инфекционными заболеваниями, – ВИЧ и гепатит. Перед отправкой на фронт больные оккупанты также проходили медицинский осмотр, однако причин не допускать их не было выявлено.
Об этом сообщил один из бывших заключенных, который стал "вегнеровцем". Он попал в плен к украинским солдатам. Захватчик был ранен в руку – у него началось кровотечение, что при наличии ВИЧ и гепатита очень опасно для окружающих (чтоб посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Пленник сообщил, что до службы он отбывал срок в Челябинске, а 24 января он прибыл в "зону СВО".
На вопрос относительно здоровья, российский военнослужащий заявил, что он болен ВИЧ и гепатитом С. По какой причине бывший заключенный попал в ЧВК "Вагнер", он ответа не дал.
Примечательно, что оккупант попал в тюрьму за распространение наркотиков. При этом, руководство ЧВК "Вагнер" заявляли, что те заключенные, которые "сидят за наркотики" не могут попасть к ним в формирование.
Как заявил оккупант, в тюрьмах большое количество мусульман собиралось отправляться "в зону СВО".
"Собирались те, у кого нет гражданства", – заявил он.
Он подтвердил, что многие "иммигранты из средней Азии" – таджики и узбеки идут воевать, чтобы получить гражданство.
Пленник заявил, что он пошел служить, чтобы выйти из тюрьмы раньше положенного срока – ему осталось сидеть 10 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL, наемники частной военной компании "Вагнер" занимаются расстрелом своих же сослуживцев. Таким образом оккупанты "стимулируют" других захватчиков идти в наступление.
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