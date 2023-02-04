'Пулю в затылок': наемники из ЧВК 'Вагнер' расстреляют своих, чтобы 'стимулировать' других идти в наступление. Перехват

Наемники частной военной компании "Вагнер" занимаются расстрелом своих же сослуживцев. Таким образом оккупанты "стимулируют" других захватчиков идти в наступление.

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Также "вагнеровцы" угрожают пытками своим сослуживцам за отказ выполнять приказы. Об этом свидетельствует аудиоперехват, который есть в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы послушать аудио, доскролльте до конца страницы).

Один из российских террористов обратился к наемнику с позывным "Акробат" и приказал расстреливать своих. В частности, группу одного из оккупантов намерены таким образом "простимулировать" перед наступлением.

Кроме того, оккупант угрожает своему сослуживцу "долгой смертью", если приказ о самоликвидации наемника не будет выполнен. Также в аудиоперехвате террорист говорит, что группа наемников ЧВК "Вагнер" обязана "зачищать дома".

"Так, "Акробат", записывай: передать "Койоту", чтобы он расстрелял Устинова, брал его группу и с группой Устинова самостоятельно передвигается вперед и идет зачищать дома. Тем более один уже зачищен. Там можно спокойно перепрыгнуть и дальше двигаться. Если он, с*ка, не застрелит его там, и Устинов каким-то образом дойдет до сюда, то он будет умирать долго. Так и передай, бл**ь", – говорит террорист.

Ранее сообщалось, что РФ стала меньше полагаться на штурмы, проводимые осужденными бойцами ЧВК "Вагнер" в ключевых секторах. В последнее время значительная напряженность между группировкой наемников и министерством обороны России проявляется на публике.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрирован документ, предлагающий признать российскую частную военную компанию "Вагнер" международной преступной организацией. Наша страна еще не сделала этот шаг на официальном уровне.

К слову, 26 января США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против ряда компаний и лиц, связанных с частной военной компанией. В минфине Соединенных Штатов заявили, что члены "Вагнера" "постоянно занимаются серьезной преступной деятельностью".

Как писал OBOZREVATEL:

– ЧВК "повара" Путина Евгения Пригожина за последний год значительно расширила свою работу в Центрально-Африканской Республике. Ее прибыль от добычи полезных ископаемых в ЦАР достигла примерно 1 млрд долларов, сообщили в Politico. Эти деньги, вероятно, пойдут на приобретение оружия и истребителей для наемников "Вагнера".

– В России ЧВК "Вагнер" зарегистрирована как юридическое лицо. Основной ее деятельностью указано "консультирование по вопросам управления".

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