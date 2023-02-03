Россия стала меньше полагаться на ЧВК ''Вагнер'' в ключевых секторах: разведка Британии назвала причину

Россия стала меньше полагаться на штурмы, проводимые осужденными бойцами ЧВК "Вагнера" в ключевых секторах. В последнее время значительная напряженность между группировкой наемников и Министерством обороны России проявляется на публике.

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Конкуренция между фракциями в российской элите, вероятно, частично связана с сокращением вербовки осужденных. Об этом сказано в сводке британской разведки о ситуации в Украине на 3 февраля, опубликованной в Twitter Минобороны Британии.

Там обратили внимание, что масштабы программы вербовки осужденных российской военизированной группировкой "Вагнер", вероятно, значительно сократились по сравнению с пиком, пришедшимся на лето-осень 2022 года. Согласно данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, опубликованным 31 января 2023 года, численность заключенных в стране составила 433 000 человек, что свидетельствует о сокращении на 6000 заключенных с ноября 2022 года.

При этом предыдущие данные ФСИН свидетельствовали о сокращении на 23 000 человек с сентября по ноябрь 2022 года. Вероятно, основным фактором, способствовавшим этому снижению, был набор Вагнера.

Напомним: украинский военный рассказал о боях с "вагнеровцами" под Бахмутом. Командование ЧВК стянуло туда немало живой силы и бросает на штурмы наемников, завербованных в российских тюрьмах. Именно из этих новобранцев, которые что мало знают о военной тактике и плохо экипированы, и состоят первые волны атак.

По словам украинского бойца, "вагнеровцев" перед штурмами, вероятно, накачивают наркотиками. Об этом свидетельствует поведение российских наемников, которые пытаются атаковать позиции ВСУ, идя по трупам своих сослуживцев. Бои с ЧВК "Вагнер" защитнику напомнили сцены из фильмов про зомби.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в оккупированный Мелитополь прибыли вербовщики на поиск наемников в ЧВК "Вагнер" из числа заключенных украинцев. Как заявил мэр города Иван Федоров, оккупанты продолжают порабощение украинцев в оккупации, а мужчин хотят использовать в качестве пушечного мяса;

– в Верховной Раде Украины зарегистрирован документ, предлагающий признать российскую ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией. Наша страна еще не сделала этот шаг на официальном уровне.

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