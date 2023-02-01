В Мелитополь прислали из России вербовщиков для ЧВК 'Вагнер', – мэр Федоров

В стране-агрессоре России после масштабных провалов на поле боя с украинскими защитниками начали прибегать к новым методам привлечения силы в ряды оккупантов. В оккупированный государством-террористом Мелитополь прибыли вербовщики для поисков наемников в ЧВК "Вагнер" из рядов заключенных украинцев.

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Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона "Єдині новини". По его словам, оккупанты продолжают порабощение украинцев в оккупации, а мужчин хотят использовать в качестве пушечного мяса (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В Мелитополь приезжают смотрящие и ходят по тюрьмам. Они пытаются найти там людей для своих ЧВК", – сказал мэр.

По его словам, даже те, кто отбывают срок за свои преступления в местах лишения свободы, не хотят идти на войну. Тем более, против своего же народа.

"Мы понимаем, что даже заключенные наших украинских тюрем, не хотят воевать против своего государства. Но, к сожалению, мы можем только представить, какие пытки оккупанты применяют к ним", – добавил Федоров.

В то же время, по информации Центра национального сопротивления, оккупанты вывезли в Крым 3.5 тысячи заключенных из Запорожской и Херсонской областей. И там пытаются вербовать украинцев в частные военные компании.

Кроме того, военные преступники РФ постановили открыть на оккупированных территориях Украины 28 колоний.

За почти год оккупации захватчики взяли в плен около тысячи гражданских мелитопольцев. Чиновник подчеркнул, что совершенно неизвестно, сколько этих людей в итоге останутся в живых.

"Я знаю, что происходит в плену, и потому мы не понимаем, сколько людей из плена выйдет, сколько людей сможет выйти из тюрьмы живыми, и сколько нам удастся спасти. Некоторые жители сидят на подвале уже от 6 до 11 месяцев. Часть из них принудительно отправили на рытье окопов. Некоторых приговорили к пожизненному заключению. В Мелитополе есть не менее 5 пыточных для пленных", – заявил Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Мелитопольском районе российские захватчики начали новый этап террора. Они приходят к жителям с обысками и требуют документы на дома и квартиры.