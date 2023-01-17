В Днепре до сих пор не идентифицировали тела 15 погибших во время российского удара по жилому дому

Днем 17 января в Днепре завершили разбор завалов многоэтажки, разрушенной российской ракетой 14 января. Запустив ракету по жилому дому, Россия убила 44 человека, в том числе пятеро детей.

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Неизвестной остается судьба 20 мирных жителей, в то же время до сих пор не удалось идентифицировать 15 тел погибших. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По данным Нацполиции, по состоянию на 13:30 17 января известно, что российская ракета в Днепре убила 44 мирных жителя, в том числе пятеро детей. Травмировано 79 днепрян (из них 16 детей).

Спасти удалось 39 украинцев, среди спасенных шестеро детей. Однако неизвестной остается судьба 20 человек и имена 15 погибших.

"Без вести пропавшими остаются 20 человек, из которых 4 – дети. Неидентифицированы 15 тел погибших. Пятеро детей остались сиротами. Над тремя опекунство оформляют родственники. Два ребенка сейчас под опекой государства, поскольку не имеют близких, которые могли бы о них позаботиться", – отметил Клименко.

Он также рассказал, что полицией Днепропетровской области сформированы и продолжают работу группы для предотвращения мародерства.

"Обеспечена охрана подъездов для недопущения краж имущества из заброшенных квартир. Всего с заявлениями в полицию обратилось 487 потерпевших", – добавил Клименко.

Напомним, 14 января российская ракета прилетела в многоэтажку в Днепре, практически полностью снеся два подъезда. Погибли 44 мирных жителя города, среди них – дети.

Российские пропагандисты принялись оправдывать кровавый теракт РФ, заявив, что причиной трагедии якобы стала украинская ракета ПВО: так Россия пытается снять с себя ответственность за страшное преступление.

Тем временем в Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что оккупанты ударили по Днепру ракетой Х-22, которую называют "убийцей авианосцев", она имеет боевую часть весом 950 кг.

Запущена она была из района Курской области. Как утверждают в ВС ВСУ, сейчас у Вооруженных сил Украины нет средств для того, чтобы сбивать этот тип ракет. Из более чем 200 таких ракет, запущенных врагом по Украине за время полномасштабной войны, не удалось сбить ни одной, а появлявшиеся ранее сообщения о якобы Х-22 были ошибочными.

16 января в СБУ заявили, что идентифицировали военных РФ, причастных к ракетному удару по Днепру. Все они служат в 52-м тяжелом бомбардировочном авиационном полку (в/ч 33310). В частности, непосредственная ответственность за умышленное массовое убийство украинцев в Днепре лежит на командире 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка полковнике Олеге Тимошине.

По фактам военного преступления РФ возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).