В Днепре на 90% разобрали обломки разрушенного ракетным ударом дома: из-под завалов утром достали тело ребенка

В Днепре на 90% разобраны обломки многоэтажки, разрушенной российской ракетой, спасательная операция длится более 60 часов. Подтверждена гибель 41 человека: утром 17 января спасатели отыскали тело еще одного убитого Россией ребенка.

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79 человек, среди которых – 16 детей, получили ранения, неизвестна судьба еще 25 жителей разрушенного дома. Об этом сообщили заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Валентин Резниченко.

"В 09:46 из-под завалов разрушенного жилого дома на 4 этаже достали тело 1 погибшего ребенка. Всего погиб 41 человек (из них 4 ребенка), травмированы 79 человек (из них 16 детей) и спасены 39 человек (из них 6 детей)", - написал Тимошенко.

Еще до обнаружения тела еще одного убитого Россией ребенка глава Днепропетровской ОВА сообщал, что завалы разобраны на 90%.

"Более 63 часов продолжается спасательная операция в Днепре. На 90% разобраны обломки разрушенного российской ракетой дома. 39 человек спасены, 40 – погибли. 79 раненых, среди них – 16 детей. В больницах сейчас 28 пострадавших. 25 жильцов дома разыскиваются", – написал Резниченко в 7:35 17 января.

По словам заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, спасательная операция в Днепре будет продолжаться до тех пор, пока не будут найдены тела всех погибших. Он отметил, что после завершения работы спасателей эксперты оценят возможность восстановления дома.

Также Тимошенко сообщил, что в уцелевших подъездах восстановлено электроснабжение.

"Главное сейчас – помощь всем пострадавшим. В городе уже действует центр в формате "единого окна" на базе администрации Соборного района Днепровского городского совета по адресу площадь Шевченко, 7, часы работы – 08.00-20.00. Жители пострадавшего дома могут обратиться туда, чтобы оформить все документы и получить помощь", – отметил Тимошенко.

Напомним, 14 января российская ракета прилетела в многоэтажку в Днепре, практически полностью снеся два подъезда. Погибли 40 мирных жителей города, в их числе – дети.

Российские пропагандисты принялись оправдывать кровавый теракт РФ, заявив, что причиной трагедии якобы стала украинская ракета ПВО: так Россия пытается снять с себя ответственность за страшное преступление.

Тем временем в Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что оккупанты ударили по Днепру ракетой Х-22, которую называют "убийцей авианосцев", она имеет боевую часть весом 950 кг.

Запущена она была из района Курской области. По утверждению ВС ВСУ, сейчас у Вооруженных сил Украины нет средств для того, чтобы сбивать этот тип ракет. Из более 200 таких ракет, запущенных врагом по Украине за время полномасштабной войны, не удалось сбить ни одной, а появлявшиеся ранее сообщения о якобы сбитых Х-22 были ошибочными.

16 января в СБУ заявили, что идентифицировали военных РФ, причастных к ракетному удару по Днепру. Все они служат в 52-м тяжелом бомбардировочном авиационном полку (в/ч 33310). В частности, непосредственная ответственность за умышленное массовое убийство украинцев в Днепре лежит на командире 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка полковнике Тимошине Олеге Евгеньевиче.

По фактам военного преступления РФ начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) для сбора и обобщения доказательств террористической атаки со стороны России.